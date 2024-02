Praias de Arraial - Divulgação

Publicado 01/02/2024 17:42

Arraial do Cabo - A revista Casa Vogue Viagem publicou no dia 23 de janeiro uma matéria onde as praias de Arraial do Cabo ganharam destaque como os destinos mais bem avaliados no estado do Rio de Janeiro. O levantamento foi feito pelo site de viagens Trip Advisor com base nas avaliações deixadas pelos turistas.



Na classificação, entre os 10 destinos, as prainhas do Pontal do Atalaia ficaram em 4º lugar, Praia do Forno em 6º e a Praia do Farol em 8º lugar.

