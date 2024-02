Reunião com representantes - Divulgação

Reunião com representantes Divulgação

Publicado 01/02/2024 17:49

Arraial do Cabo - Nesta quinta-feira (1º), o Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, se reuniu com o Coordenador Regional e o responsável pelo atendimento às prefeituras da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade. O encontro, que aconteceu no gabinete, contou com a presença de secretários municipais e representantes de várias pastas.



O objetivo foi tratar dos problemas que o município tem enfrentado com a prestação de serviço feita pela empresa. Atualmente, a cidade vem sofrendo com constantes quedas de energia.



Na pauta da reunião estiveram as demandas das Secretarias de Obras, Educação e Saúde, que estão com o processo de conclusão atrasados por parte da empresa, englobando ar-condicionado nas escolas, aumento de carga para o Pronto-socorro, além de obras públicas e a Praça Fabinho Sorriso para concluir parte do serviço que depende do desligamento da rede de responsabilidade da Enel.



“Cobramos a resolução dos problemas, uma ação que resolva a constante falta de energia e o cumprimento dos pedidos emergenciais da população”, disse Marcelo Magno.



O chefe do Poder Executivo ainda destacou a importância da criação de um cronograma para a conclusão das pendências e questionou também qual será o trabalho e efetivo durante o carnaval, período em que o município recebe uma grande demanda de turistas.



Em seguida, ainda no gabinete, ocorreu uma conversa entre a Enel e moradores que participaram da manifestação contra a empresa nesta semana. Eles representaram toda a população cabista, cobrando uma solução urgente sobre os problemas da falta de energia.



Os representantes da Enel sinalizaram promover uma atenção maior para a resolução dos assuntos apresentados nas duas reuniões, inclusive, informando que já foi feito um planejamento para que o carnaval ocorre sem interrupção do fornecimento.

Reunião com representantes Divulgação

Reunião com representantes Divulgação

Reunião com representantes Divulgação