Mutirão da CatarataDivulgação

Publicado 01/02/2024 18:02

Arraial do Cabo - O Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC) foi palco do 1º mutirão de catarata, um evento para levar melhorias significativas na qualidade de vida de diversos pacientes no último final de semana. Ao todo, 133 pessoas foram atendidas, submetendo-se a cirurgias em um ambiente hospitalar seguro, garantindo um procedimento rápido e eficiente.



A iniciativa pioneira faz parte de uma série de mutirões promovidos pela Organização Social Prima Qualitá Saúde, em parceria com a secretaria municipal de Arraial do Cabo, com o intuito de atender a demanda crescente por operação de catarata no município da Região dos Lagos.



O projeto, que já beneficiou 215 pessoas desde seu início, procura principalmente proporcionar acesso a tratamentos oftalmológicos a quem necessita, contribuindo para a melhoria da visão e, consequentemente, para a qualidade de vida dos pacientes.



Durante o final de semana, em média foram realizadas 44 intervenções por dia, o que demonstra a eficiência da equipe médica e a capacidade do hospital em lidar com uma demanda intensa. Com os procedimentos do último final de semana, o número total de beneficiados chega a 348, um marco significativo no esforço para atender a comunidade local.



Para a coordenadora oftalmológica da Organização Social Prima Qualitá Saúde, Renata Garcia, a parceria tem se mostrado fundamental para o sucesso desses mutirões, destacando a importância da colaboração entre entidades em prol da saúde da população cabista. Segundo ela, o esforço conjunto da equipe médica e administrativa, e os frutos desse trabalho são visíveis nos rostos agradecidos dos pacientes.



“Muitos pacientes optaram em não fazer a cirurgia devido às proximidades do Carnaval, mas estamos aqui atendendo às pessoas que quiseram. Estamos extremamente satisfeitos com os resultados alcançados. Ao oferecermos essas iniciativas, não apenas tratamos uma condição oftalmológica, mas também proporcionamos uma transformação na vida de nossos pacientes. Recuperar a visão é devolver a autonomia e a independência, elementos fundamentais para o bem-estar”, comentou Renata Garcia.



NOVOS MUTIRÕES



A previsão é de que novos mutirões sejam realizados nos próximos meses, conforme a demanda da população. Com a possibilidade de eventos similares em fevereiro e março, a Organização Prima Qualitá Saúde, mediante convênio com a secretaria municipal de Saúde, reforça seu compromisso em proporcionar atendimento oftalmológico de qualidade a todos os cidadãos de Arraial do Cabo.



TRANSFORMANDO VIDAS



Em um esforço conjunto, o 1º Mutirão de Catarata no Hospital Geral de Arraial do Cabo já se configura como um exemplo de sucesso na promoção da saúde ocular, indicando um caminho promissor para futuras ações que visem o bem-estar da população local e até mesmo de outros municípios do estado do Rio de Janeiro.



Como foi o caso do morador do município do Rio de Janeiro, Hélio dos Santos, encontrou a solução para seus problemas visuais. Ao começar a sentir os sintomas e buscar atendimento na capital, percebeu que o processo estava demorando mais do que esperava. Com uma casa no Centro de Arraial do Cabo, o bombeiro aposentado ficou sabendo que acontecia no Hospital Geral da cidade.



“A oportunidade de realizar a cirurgia em pouco tempo foi a luz no fim do túnel para mim. Eu estava preocupado com a demora na capital, e foi uma coincidência maravilhosa saber dessa iniciativa aqui em Arraial. Fui prontamente atendido, o procedimento foi rápido e eficiente, e estou muito satisfeito com o trabalho do hospital e dos profissionais de saúde”, afirmou o veranista.



Essa história é mais um exemplo do impacto positivo que os mutirões têm na vida das pessoas. A agilidade no atendimento e a eficiência do procedimento são aspectos cruciais, e a satisfação do aposentado é um reflexo do comprometimento da equipe envolvida.

