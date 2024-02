Pesquisadores do projeto - Divulgação

Arraial do Cabo - Pesquisadores do projeto Mar de Baleias e do Laboratório Ecomar da UFRJ estão avançando nos estudos sobre a megafauna marinha presente na Resex Marinha do Arraial do Cabo. Nesta semana, eles tiveram a oportunidade de encontrar um grupo com mais de 200 golfinhos nariz de garrafa que transitava por águas cabistas.





Utilizando tecnologia avançada, eles recolheram uma amostra biológica de pele e gordura do animal para traçar o DNA de cada indivíduo, assim como comportamento e número de espécies. Essas pesquisas desempenham um papel crucial na compreensão e conservação da vida marinha. Com o material biológico será possível fazer, inclusive, um estudo sobre plástico e metais pesados nesses animais.



Além disso, o projeto, que conta com o apoio do ICMBio, promove a conscientização sobre a importância da preservação, de práticas sustentáveis e a proteção eficaz.



Mar de Baleias foi criado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Funtec Ambiental, visando desenvolver parcerias com universidades e pesquisadores de cetáceos, a fim de fomentar estudos sobre esses animais em nossa região. Em especial o monitoramento de espécies pouco estudadas, como a baleia de bride, uma de nossas visitantes mais frequentes.



*Nas imagens, a pesquisa é realizada a bordo de uma embarcação de controle e fiscalização federal.

