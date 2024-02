Operação da PF - Divulgação

Publicado 05/02/2024 14:57

Arraial do Cabo - A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (2), a Operação Sardinella Brasiliensis, em conjunto com o ICMBio, para combater os crimes ambientais na Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo (Resex), na Região dos Lagos.



Na ação, as equipes monitoraram o trajeto de uma embarcação industrial que havia acabado de lançar cerca de 10 mil metros de espinhel, petrecho de pesca que não pode ser utilizado no interior da Resex por estar em total desacordo com a legislação ambiental vigente.



Durante a abordagem, foi possível constatar, ainda, que a referida embarcação não possuía licença para a modalidade de pesca praticada, fato que motivou a prisão em flagrante do condutor do barco, o qual foi encaminhado ao Posto de Polícia Federal em Cabo Frio para os procedimentos de praxe.

Além disso, a embarcação foi conduzida até a Marina dos Pescadores de Arraial do Cabo, onde foi autuada e apreendida junto com o pescado e os petrechos de pesca encontrados em seu interior. Ademais, os proprietários do barco foram multados em cerca de R$ 16 mil.



O espinhel consiste em um aparelho de pesca que funciona de forma passiva, com a utilização de iscas para a atração dos peixes. Essa modalidade de pesca é proibida para embarcações industriais que não possuem a devida licença para atuar dentro da Reserva Marinha de Arraial do Cabo, visto que fere o Plano de Manejo e Acordo de Gestão Ambiental vigentes.



Operações conjuntas como esta são realizadas regularmente pela Polícia Federal e ICMBio, integrando uma iniciativa planejada pelas instituições desde 2018 com a finalidade de preservar o ecossistema e a fauna presente na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo.



No trajeto, a equipe foi surpreendida por um grupo de golfinhos que acompanharam a embarcação.