Evento - Divulgação

Evento Divulgação

Publicado 05/02/2024 15:27

Arraial do Cabo - Na última semana, a segunda edição do Detran Mulher em Arraial do Cabo beneficiou mais de 900 mulheres com um evento de três dias, oferecendo uma ampla gama de serviços essenciais voltados especialmente para o público feminino.





A iniciativa proporcionou acesso a serviços como solicitação de CPF (1ª e 2ª via), título de eleitor (1ª e 2ª via), habilitação para casamento, termo de união estável, cálculo de rescisão, e capacitações, atendendo ao total 918 participantes.



A ação foi estrategicamente descentralizada, ocorrendo em diferentes pontos da cidade para ampliar sua abrangência. Segundo divulgado, 29 de janeiro, as atividades foram realizadas no Posto de Saúde do Sabiá; no dia 30, a ação se moveu para a Praça Fabio de Souza, em Monte Alto; e concluiu no dia 31, na Avenida Liberdade, em frente à Prefeitura.



Esta parceria envolveu o Departamento de Trânsito do Estado e a prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e a Superintendência da Sustentabilidade, Promoção da Igualdade Racial e Direito da Mulher.

Evento Divulgação