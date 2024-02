Festival da Lula - Divulgação

Publicado 26/02/2024 18:03

Arraial do Cabo - Estão abertas as inscrições para o tradicional Festival da Lula de Arraial do Cabo, que acontece entre os dias 28 a 31 de março na orla da Praia Grande. O evento terá como foco os empresários e a produção local.



O evento, organizado pela Associação de Pescadores de Arraial do Cabo (APAC) em parceria com a Prefeitura, terá como modelo de organização e estrutura o último Festival de Frutos do Mar e Chopp.



Os interessados em participar como expositores podem se inscrever na sede da Secretaria de Turismo, localizada na Rua Carlos Aguiar, na Praia dos Anjos. O regulamento e a ficha de inscrição também estão disponíveis no mesmo endereço.



Para esclarecer dúvidas, os candidatos podem se dirigir à secretaria de Turismo ou entrar em contato pelo WhatsApp no número 22 2622-1949.

