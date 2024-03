Escola reformada - Divulgação

Escola reformada Divulgação

Publicado 01/03/2024 15:40

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo reinaugura, na segunda-feira (4), às 18h, em Monte Alto, a escola Francisco Luiz Sobrinho. Alunos do Fundamental I e II e EJA, além de funcionários e professores, poderão em breve desfrutar de um ambiente totalmente reformado e cheio de novidades.

O prédio passou por uma modernização completa, começando pelo telhado, que foi reformado para eliminar problemas de infiltração. Os sistemas elétrico, hidráulico e de esgoto também foram revitalizados. A infraestrutura foi repensada para atender às necessidades dos alunos, incluindo a construção de uma quadra coberta, equipada com arquibancada, vestiários e banheiros acessíveis.

Na parte interna, a Prefeitura instalou porcelanato para garantir a durabilidade, além de incorporar recursos como tinta lavável e pastilhas. A criação de uma sala e um laboratório de informática visa promover a educação digital, enquanto a nova biblioteca oferece um espaço dedicado à leitura e pesquisa.

A acessibilidade, sempre uma prioridade, se reflete na reforma da rampa e na construção de uma escada para garantir o fácil acesso a todos. Portas e janelas foram substituídas para se adequarem ao tamanho padrão. Banheiros, refeitório, cozinha e áreas administrativas também foram tratadas com especial atenção durante a obra.

“A reforma total e ampliação da escola era um desejo antigo dos moradores. E, além disso, há anos a comunidade escolar sonhava em transformar o terreno abandonado, que tinha ao lado da unidade, em uma quadra de esportes coberta. Agora já é realidade. Parabéns aos alunos e profissionais da educação por essa conquista!” disse o prefeito Marcelo Magno.