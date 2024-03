Serviço Geológico - Divulgação

Publicado 01/03/2024 16:02

Arraial do Cabo - A Defesa Civil de Arraial do Cabo, em colaboração com o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), realizou, nesta sexta-feira (1), uma inspeção geológica nos morros da Cabocla e Coca. A iniciativa visa avaliar os riscos geológicos nessas áreas, com foco no movimento de massa e solo, para prevenir possíveis acidentes decorrentes do desprendimento de rochas ou blocos.



Durante a visita, os geólogos monitoraram as áreas de risco e planejaram intervenções futuras, que podem incluir obras de urbanização, drenagem e pavimentação de ruas, visando mitigar os riscos identificados. Outros municípios da baixada litorânea também foram visitados para monitoramento.



Tulio Marcio, diretor de geologia do DRM, destacou a importância de prevenir acidentes relacionados à infiltração do solo. “Água superficial, problemas de vazamento, esgoto, favorecem a infiltração do solo e, possivelmente, podem desencadear o movimento de massa. Consequentemente podem provocar acidente, então a nossa função é prevenir para que isso não aconteça” afirmou.



Os resultados do estudo realizado em Arraial do Cabo fornecerão subsídios para que o município possa realizar intervenções para minimizar o risco geológico e promover a urbanização da região.

