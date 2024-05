Corpo encontrado - Reprodução/ Rede social

Publicado 16/05/2024 14:19

Arraial do Cabo - O cadáver de um homem foi encontrado no fim da tarde desta quarta-feira (15), na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Segundo informações preliminares, trata-se de um afogamento. O fato apenas será confirmado após perícia médica.



De acordo com relatos, a vítima, ainda não identificada, foi encontrada por populares à beira mar. A Polícia Militar foi acionada e encontra-se no local, em atendimento.



O Corpo de Bombeiros realizou a remoção do cadáver, que, de acordo com relatos, já estava em estado de decomposição. A vítima foi encaminhada para o IML de Cabo Frio e uma ocorrência policial registrada na 132ª DP (Arraial do Cabo).



O Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar, em busca de outras informações sobre o caso, e aguarda retorno.