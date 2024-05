39º aniversário de emancipação político-administrativa - Divulgação

Publicado 14/05/2024 17:02

Arraial do Cabo - Entre sábado (11) e segunda-feira (13), Arraial do Cabo comemorou seu 39º aniversário de emancipação político-administrativa. A festa aconteceu na Praia dos Anjos e, segundo balanço divulgado pela prefeitura, atraiu cerca de 130 mil pessoas, entre moradores locais, turistas e visitantes das cidades vizinhas.

Durante o evento, a ocupação hoteleira da cidade alcançou 90%, com a chegada de diversos ônibus e vans de turismo.

Para garantir a ordem e a segurança dos participantes, várias medidas foram implementadas. De acordo com a prefeitura, a Secretaria de Saúde posicionou ambulâncias em locais estratégicos, realizando 22 atendimentos médicos ao longo dos três dias. Banheiros químicos foram disponibilizados para o público, com cabines exclusivas para mulheres, equipadas com ar-condicionado e manutenção de limpeza constante.

Em termos de segurança e fiscalização, a cooperação entre diversos órgãos, como SEMUSP, PROEIS, SEMAS e SETUR, foi intensa. Essas equipes focaram na contenção do uso indevido de caixas de som e recipientes de vidro, com ações específicas para coibir tais práticas no local dos shows. Além disso, a central de segurança tratou diversas denúncias, resultando em intervenções efetivas durante o evento.

O desfile cívico, que contou com a participação de todas as escolas municipais e bandas locais, foi um dos destaques, marcando a volta deste evento tradicional em grande estilo. A presença de Alexandre Pantoja, campeão mundial do UFC, adicionou um brilho especial à celebração.

Durante os três dias de festividades, o IDAC coletou mais de seis toneladas de resíduos, refletindo o esforço conjunto para manter a cidade limpa e segura, garantindo que a celebração fosse um sucesso.