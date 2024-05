Cavalo é resgatado - Reprodução/Rede social

Publicado 16/05/2024 16:04

Arraial do Cabo - Na manhã desta quarta-feira (15), após receber um alerta sobre um cavalo acidentado dentro de uma cisterna no Morro da Caixa d’Água, na trilha da Álcalis, em Arraial do Cabo, o Grupamento de Apreensão de Animais da Guarda Municipal agiu rapidamente.



Foi necessário destruir uma mureta de proteção e içar o animal com cordas, em uma operação delicada e meticulosa, com o apoio crucial da Guarda Ambiental e dos moradores locais.



A ocorrência demandou mais de uma hora de esforço conjunto. Graças à colaboração de todos, o cavalo foi resgatado sem fraturas, apenas com ferimentos leves.



