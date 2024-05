Operação conjunta - Divulgação

Publicado 17/05/2024 13:57 | Atualizado 17/05/2024 17:02

Arraial do Cabo - Foi realizada nesta quinta-feira (16), em Arraial do Cabo, uma operação conjunta para a retirada de demarcações irregulares em área de invasão de terras públicas no distrito de Figueira, no bairro Caiçara.



Ao todo, foram retirados 65 mourões e 300 metros de arame. Os terrenos invadidos ficam às margens da-RJ 102.



A ação contou com a colaboração de agentes da Fiscalização de Meio Ambiente, Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM), policiais do Proeis e Ronda Ostensiva Municipal da Guarda (Romu).



“A denúncia veio pelo canal de denúncia da Secretaria de Meio Ambiente, o Disque Denúncia. Fizemos a constatação e passamos a observar se a situação era real. Após isso, organizamos a operação, que foi realizada em etapas. A área em questão é propriedade da Prefeitura, mas não é uma reserva ambiental. O material recolhido vai ser usado para manutenção do espaço onde ficam os cavalos apreendidos e animais soltos nas vias”, explicou o Chefe de Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e Marítima, Leonardo Sandre.



As denúncias podem ser feitas pelo número 22 99936-1255. Somente mensagens por WhatsApp.

O suposto responsável pelo terreno entrou em contato com o Jornal O Dia informando que possui a reintegração da terra e que a situação não se passa de um mal entendido.

Operação conjunta Divulgação

