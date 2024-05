Operação da GOPAM e Policiais Militares do Proeis - Reprodução/Rede social

Operação da GOPAM e Policiais Militares do ProeisReprodução/Rede social

Publicado 23/05/2024 18:22

Arraial do Cabo - Uma operação realizada por equipes do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) e Policiais Militares do Proeis encontrou uma movimentação irregular de construção em área de preservação no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. O espaço fica na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Costa do Sol. A ação ocorreu na quarta-feira (22).



O responsável pela obra foi identificado, levado para a delegacia e vai responder por diversos crimes ambientais. A abordagem foi possível após o trabalho de inteligência realizado pelos agentes. A obra acontecia em um local escondido, em uma trilha fechada que dificultava a visão de quem passava pela principal rua do Pontal do Atalaia.



No local, as equipes também encontraram uma grande estrutura já construída e material para obras, como areia, tijolos, cimento e arames.



De acordo com a Secretaria do Ambiente e Saneamento, o suspeito é reincidente em outros casos. Nesta quinta-feira (23), as equipes fizeram uma nova vistoria no local. O caso foi registrado na 132 DP.



A Secretaria do Ambiente reforça que as equipes estão empenhadas em coibir esse tipo de irregularidade.

