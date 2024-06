Vacinação - Divulgação

Publicado 05/06/2024 13:24

Arraial do Cabo - As oito unidades de Estratégia de Saúde da Família de Arraial do Cabo estarão de portas abertas no próximo sábado (8), para vacinar crianças de um a cinco anos contra a paralisia infantil. Para ser imunizado basta comparecer a qualquer ESF, das 9h até 16h, levando a carteirinha de vacinação e o CPF da criança.

A Secretaria de Saúde pretende imunizar 95% do público alvo até o final da campanha no dia 14 de junho. Para o Dia D de vacinação nacional, o município recebeu 700 doses da vacina.

De acordo com a coordenadora de imunização, enfermeira Sandra Sthel, para alcançar a meta no Dia D serão mobilizados 70 profissionais da saúde, entre técnicos e enfermeiros, auxiliares, motoristas e supervisores.

Ela informou também que o Dia D de vacinação é um reforço para que ninguém deixe de ser vacinado, mas lembrou que as vacinas contra a poliomielite já estão disponíveis nas oito unidades desde o início da semana.

O Ministério da Saúde ressalta a importância da campanha deste ano para o enfrentamento à poliomielite, pois o país está em fase de transição para substituir as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) para apenas um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP). Ou seja, o esquema vacinal e a dose de reforço serão feitos exclusivamente com a VIP, a partir do segundo semestre de 2024.

O Brasil não registra casos de poliomielite desde 1989 e, cinco anos depois, em 1994, recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, no ano passado, o país foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus. Somente através da vacinação as crianças estarão protegidas. A poliomielite é uma doença altamente infecciosa causada por um vírus que ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia permanente.