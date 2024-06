Baleias em Arraial - Jorge Porto

Baleias em Arraial Jorge Porto

Publicado 03/06/2024 15:58

Arraial do Cabo - A temporada de baleias já começou em Arraial do Cabo. É o que indicam registros de Jorge Porto, nos quais ao menos dois grupos de três dos maiores mamíferos da terra foram flagrados dando um passeio nas águas geladas da Praia Grande.



“As primeiras do ano. Só hoje [segunda-feira] foram dois grupos de três”, escreveu Jorge.



Apesar de a prefeitura ainda não ter dado como iniciada a temporada das baleias oficialmente, esta costuma ter início nessa época do ano. Em 2023, o governo municipal informou que a temporada havia começado em 5 de junho.



Arraial do Cabo está na rota das baleias que migram para Abrolhos, na Bahia, para se reproduzirem. Elas saem do Hemisfério Sul, onde se alimentam durante todo o ano, e a cidade, na Região dos Lagos, fica no caminho delas, explica o biólogo marinho Vinicius Santos.



“Cada vez que elas passam, as baleias-jubarte deixam um show porque elas gostam de fazer suas acrobacias e encantam moradores e turistas aqui na cidade”, diz Vinicius.



Em Arraial do Cabo, como informa Maycon Victorino, presidente da Funtec, só em 2022, foram mais de 400 baleias diferentes registradas.



Confira o vídeo: