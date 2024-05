Limpeza - Divulgação

Publicado 31/05/2024 13:28

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo anunciou nesta quarta-feira (29) a abertura das inscrições para o projeto “ARRAIAL SUSTENTÁVEL: Mutirão de Limpeza”, programado para acontecer na próxima quarta (5), das 9h às 12h.

O projeto prevê a limpeza de nove praias e da Marina dos Pescadores, abrangendo as seguintes áreas: Lagoa de Figueira, Praia de Figueira, Lagoa do Caiçara, Praia do Pneu, As Prainhas do Pontal, Prainha, Praia do Pontal, Praia dos Anjos e Praia Grande.

Além das atividades de limpeza, será montada uma tenda na Praça do Cova, onde serão realizadas diversas exposições voltadas à conscientização ambiental.