Materiais utilizados no jogo do bicho Divulgação/PM

Publicado 03/06/2024 13:25

Arraial do Cabo - Uma ação da Polícia Militar do 25ª BPM resultou na apreensão de materiais utilizados no jogo do bicho, na tarde deste sábado (1), no bairro Sítio, em Arraial do Cabo.

A operação aconteceu por volta das 15h30, na Rua Morro da Boa Vista. De acordo com a ocorrência policial, a equipe recebeu informações sobre a prática do jogo do bicho no endereço. Ao chegar ao local, os policiais flagraram uma mesa na calçada com diversos materiais utilizados na atividade ilegal, como uma mini impressora, uma máquina de cartão de crédito e um caderno com anotações.

No momento da abordagem, ninguém foi encontrado no local. Diante do flagrante, os policiais encaminharam o material para a 132ª Delegacia Policial.