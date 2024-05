132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) - Divulgação/PM

132ª Delegacia de Polícia (132ª DP)Divulgação/PM

Publicado 31/05/2024 15:51

Arraial do Cabo - Na noite desta quinta-feira (30), agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) prenderam um homem procurado por lesão corporal em contexto de violência doméstica. A prisão ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Arraial do Cabo.

O acusado, identificado como P.C.A.C.D.F., de 33 anos, estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca cabista, pelo crime.

Durante uma patrulhamento de rotina, os policiais localizaram o elemento e, ao checarem os antecedentes criminais, constataram a existência do mandado de prisão.

O criminoso foi detido e encaminhado à 132ª DP, onde o mandado de prisão foi cumprido. Posteriormente, ele foi transferido para a 126ª DP de Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia, onde permanece preso à disposição da Justiça.