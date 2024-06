Feira do Xaréu - Divulgação

Feira do Xaréu Divulgação

Publicado 05/06/2024 13:28

Arraial do Cabo - Neste sábado (8), a partir das 17h, a Praça da Bíblia em Arraial do Cabo será palco de uma edição especial da Feira Turística e Cultural do Xaréu. O evento, que acontece mensalmente, desta vez comemora a abertura da temporada de baleias na região.



Os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de atrações, incluindo artesanato local, gastronomia diversificada e música ao vivo. Além das atividades tradicionais, esta edição contará com uma exposição de materiais e a exibição de vídeos informativos sobre o avistamento de baleias na costa de Arraial do Cabo.



A Feira do Xaréu é conhecida por seu ambiente familiar e pela valorização da cultura cabista, sendo um ponto de encontro para moradores e turistas.

Programação Divulgação