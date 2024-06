5kg de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 05/06/2024 13:34

Arraial do Cabo - Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) resultou na apreensão de mais de 5kg de cocaína e na prisão de um homem em Carapebus, na tarde de terça-feira (4). A droga estava destinada a Arraial do Cabo.

Durante um patrulhamento na BR-101, a equipe da PRF foi acionada pela PF para dar apoio em uma operação contra o tráfico de drogas. Por volta das 17h30, os policiais abordaram um Chevrolet Cobalt prata no km 138 da rodovia, sentido decrescente.

O motorista, proprietário do veículo, inicialmente alegou que estava a caminho de Arraial do Cabo para prestar serviços de Uber, porém fora da plataforma. Ele não soube informar o nome do cliente e, ao ser verificado nos sistemas, constou que o condutor possuía registros criminais por desobediência, resistência e receptação, embora tenha negado as informações.

Uma busca minuciosa no veículo revelou cinco tabletes de cocaína escondidos nos forros laterais do porta-malas, totalizando mais de 5kg da droga. Além da cocaína, foram apreendidos dois celulares e R$1.072 em dinheiro.

Diante dos fatos, o motorista e todo o material apreendido foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Cabo Frio para a instauração do inquérito policial e as devidas providências.