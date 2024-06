Lixeira incendiada - Reprodução/ Rede social

Lixeira incendiada Reprodução/ Rede social

Publicado 27/06/2024 14:31

Arraial do Cabo - Mais um caso de vandalismo foi registrado em Arraial do Cabo. O ato criminoso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27) e envolveu lixeiras municipais incendiadas. Segundo a prefeitura, este é o sexto incidente do tipo registrado no mês de junho.



De acordo com o município, as lixeiras colocadas pela Secretaria de Serviços Públicos foram queimadas na Rua Vereador Simas, esquina com Getúlio Vargas. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.



Outros atos na cidade também envolveram a queima de lixeiras e outros patrimônios públicos. As ações criminosas começaram no início do mês, no dia 6, quando dois postos de guarda-vidas no distrito de Monte Alto foram incendiados. As estruturas, que ficaram totalmente destruídas, haviam sido entregues em abril deste ano.



Conforme informações, o ato criminoso foi registrado poucas horas após a demolição dos quiosques e residências na Praia de Monte Alto.



Na época, em nota, a administração municipal afirmou que esses atos prejudicam a comunidade e geram custos aos cofres públicos. A prefeitura também destacou que o município não está envolvido na operação de demolição e que a intervenção está sendo feita pelo INEA e Ministério Público, por se tratar de uma área do Parque Estadual da Costa do Sol.



Nesta quinta-feira, o município ressaltou, em nova nota, que “cuidar do patrimônio público é um dever de todos”. Também apontou as consequências para aqueles que praticam tais atos.



“A pena para quem comete esse tipo de crime de dano qualificado pelo emprego de fogo ou de substância inflamável ou explosiva passa de detenção de seis meses a três anos, como está hoje no Código Penal, para reclusão de três a seis anos”.