Publicado 02/07/2024 15:37

Arraial do Cabo - A jovem atleta Beatriz Pessanha, de Arraial do Cabo, conquistou o segundo lugar na seletiva do Torneio CrossFit Brasil (TCB), evento esportivo que aconteceu no sábado (29) e domingo (30), na Arena de Esportes I em Jacarepaguá, Rio de Janeiro.

Com a conquista, a atleta garantiu uma vaga na etapa final do TCB, que será realizada no Complexo do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 26 e 29 de setembro.

Beatriz, conhecida como “mostrinho de Arraial do Cabo”, vem se destacando como uma das melhores atletas de CrossFit do Brasil em sua categoria. Aos 15 anos, a jovem atleta tem uma viagem internacional programada para os Estados Unidos, onde participará da etapa final do CrossFit Games, marcada para o dia 30 de agosto em Michigan.

Intensificando os treinos, o objetivo de Beatriz é representar Arraial do Cabo e o Brasil no cenário mundial do CrossFit.