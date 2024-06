Alunas da rede municipal - Reprodução/ Rede social

Alunas da rede municipalReprodução/ Rede social

Publicado 28/06/2024 15:21

Arraial do Cabo - A equipe “Atcheza – mulheres na Ciência”, formada por alunas da rede municipal de Arraial do Cabo, é finalista do Desafio Nacional Acadêmico (DNA) após passar pela segunda fase da competição, conquistando a segunda colocação no ranking estadual e nacional. A equipe agora se prepara para a fase final da competição, que acontecerá neste sábado (29).



O grupo é composto por quatro instrutores e cinco estudantes do Ensino Fundamental: Sophia B. Nunes e Heloisa R. Siqueira (Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho); Ana Vitória A. Araújo e Gabrieli F. de Oliveira (CIEP 147); e Yasmin R. Monteiro (Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar).



A primeira fase da competição aconteceu no último fim de semana, entre sábado (22) e domingo (23), com um desafio de 110 perguntas que a equipe respondeu em 11 horas e 18 minutos, das 36 horas disponíveis. Na segunda etapa, realizada entre segunda (24) e quinta-feira (27), as estudantes completaram quatro tarefas, incluindo a criação de uma obra de arte para estudar conceitos, estilos e técnicas de artistas modernos.

Educadores Reprodução/ Rede social

Para a realização das provas, o grupo se reúne no Núcleo Tecnológico Municipal (NTM).



A participação das estudantes no DNA foi idealizada pela professora Ana Paula Góes, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer e produção do NTM.



“A Secretaria nos ofereceu todo apoio para que pudéssemos participar do desafio: estrutura, transporte, logística, alimentação, nos garantindo segurança e conforto”, afirmou a docente.



O secretário de Educação, Bernardo Alcântara, destacou a importância do incentivo à participação dos jovens em eventos dessa natureza. “Temos que incentivar a participação dos nossos jovens em eventos dessa natureza. Estou orgulhoso da nossa equipe, tanto das alunas quanto dos organizadores e monitores. Agora estamos na torcida para a final”, afirmou Alcântara.