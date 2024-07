"Atcheza ? Mulheres na Ciência" - Divulgação

Publicado 02/07/2024 15:49

Arraial do Cabo - A equipe “Atcheza – Mulheres na Ciência” de Arraial do Cabo alcançou o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro e a quarta posição nacional no Desafio Nacional Acadêmico (DNA), a maior competição online de conhecimento do Brasil. O resultado foi divulgado na tarde desta segunda-feira (1).



O grupo, composto por quatro instrutores e cinco estudantes do ensino fundamental, começou a se reunir no Núcleo Tecnológico Municipal (NTM) desde o dia 22 de junho para enfrentar as etapas da competição. Na primeira fase, as competidoras resolveram 120 questões em 11 horas e 18 minutos, de um total de 36 horas disponíveis.



A segunda fase envolveu quatro tarefas extras, cujos pontos serviram apenas para desempate. A final, realizada no último sábado (29), desafiou as participantes com um enigma complexo.



Os integrantes do time são Sophia B. Nunes e Heloisa R. Siqueira (Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho), Ana Vitória A. Araújo e Gabrieli F. de Oliveira (CIEP 147), e Yasmin R. Monteiro (Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar).



Víctor Fontes, Subsecretário Municipal de Ciência e Tecnologia, elogiou a dedicação dos alunos. “Queremos que nossos alunos sejam curiosos, questionem, explorem. A sala de aula é um espaço de descobertas e a educação é a chave para um mundo melhor. O sucesso de amanhã é um caminho trilhado dia após dia. Aproveitem cada momento de aprendizado e crescimento. E que venha o DNA do próximo ano! Parabéns à equipe Atcheza!”.



Bernardo Alcântara, Secretário Municipal de Educação, também celebrou o resultado, destacando o nível de qualidade da educação oferecida na cidade.

Posição nacional no Desafio Nacional Acadêmico (DNA) Divulgação