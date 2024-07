Incêndio no Morro da Prainha - Reprodução

Incêndio no Morro da PrainhaReprodução

Publicado 19/07/2024 18:16

A quinta-feira (18) foi marcada por três incêndios em diferentes pontos do município de Arraial do Cabo. Os focos de fogo atingiram áreas de mata na trilha da Praia do Forno, no Morro da Prainha e no distrito de Figueira, causando a morte de animais silvestres e a devastação de extensas áreas.



Primeiro incêndio na trilha da Praia do Forno



O primeiro incêndio foi registrado ainda pela manhã, na trilha da Praia do Forno, um local conhecido pela beleza natural e rica biodiversidade. Segundo a Prefeitura, vários animais silvestres foram encontrados mortos na área atingida pelas chamas. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.



Segundo incêndio no Morro da Prainha



No início da noite, um novo incêndio foi registrado no Morro da Prainha. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento de Operações Especiais (GOPAM) da Prefeitura se deslocaram para o local e realizaram o monitoramento da área, impedindo que o fogo se expandisse. A área é de difícil acesso, o que dificultou o combate às chamas. De acordo com moradores do bairro, a fumaça e a fuligem chegaram a algumas residências devido à ação do vento. Felizmente, não houve registro de feridos.



Terceiro incêndio no distrito de Figueira



Ainda durante a noite, um terceiro incêndio atingiu uma área de mata no distrito de Figueira. O fogo, considerado de grandes proporções, mobilizou duas equipes do GOPAM para o combate às chamas.



Ainda conforme o município, as áreas devastadas pelos incêndios ainda não foram contabilizadas e as causas ainda estão sendo investigadas. No entanto, o GOPAM levanta a suspeita de que o incêndio em Figueira possa ter sido criminoso, o que motivará o registro de um boletim de ocorrência.