Publicado 19/07/2024 19:05

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 14h30 desta sexta-feira (19), em Arraial do Cabo, na Avenida Leonel Brizola. Trata-se de uma colisão entre um carro e uma moto.



Conforme a prefeitura, o impacto foi tão forte que a motocicleta foi parar em cima do automóvel. O piloto, identificado como Patrick Rangel, um homem de 22 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido.



A vítima foi removida pelo resgate do Hospital Geral de Arraial do Cabo. Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos, tampouco em relação à dinâmica do acidente.



De acordo com o município, Patrick deu entrada no pronto-socorro do Hospital Geral de Arraial do Cabo por volta das 15h. O paciente está lúcido e estável hemodinamicamente. No momento, segue em observação na unidade aguardando exames complementares.