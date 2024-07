Imagens mostram a ave em cima de uma das luminárias de um poste de iluminação - Reprodução

Publicado 30/07/2024 14:58

Um tucano ‘visitou’ a área urbana de Arraial do Cabo e chamou a atenção de quem estava na altura da Avenida Liberdade, próximo ao antigo campo, na manhã desta segunda-feira (29).



As imagens mostram a ave em cima de uma das luminárias de um poste de iluminação. Em dado instante, ela dá um pulinho e troca de posicionamento.



Segundo especialistas, é fato que as populações de tucanuçu, nome popular, têm aumentado em diversas cidades do sudeste do Brasil. Com boa adaptação às cidades e uma alimentação variada, as áreas urbanas acabam sendo bem aproveitadas por essas aves que são consideradas ‘oportunistas’.



Onívoro, os tucanos são ótimos semeadores: quando se alimentam de um fruto, levam a semente para outro lugar. De modo que, nas cidades, eles encontram alimento de todo tipo, inclusive na flora presente em praças e parques.



Assista ao vídeo: