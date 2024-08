Construção irregular - Reprodução/Rede social

Publicado 07/08/2024 15:08

Arraial do Cabo - Em mais uma etapa da Operação Retomada, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) demoliram nesta terça-feira (6), 28 construções irregulares e não habitadas localizadas no Parque Estadual da Costa do Sol (PECS), no bairro do Sabiá, em Arraial do Cabo.



A ação, que visa coibir a ocupação irregular de áreas de proteção ambiental, já havia retirado outras 19 edificações no dia 25 de julho. As demolições são realizadas de forma sumária, com o objetivo de preservar a integridade do parque e garantir a proteção da fauna e da flora local, segundo o Insituto.



Conforme a Lei de Crimes Ambientais, construir em áreas não edificáveis ou no entorno é considerado um crime ambiental, sujeito a detenção e multa. A ocupação irregular dessas áreas causa diversos danos ao meio ambiente, como a destruição da vegetação nativa, a contaminação do solo e dos recursos hídricos, além de aumentar o risco de deslizamentos e outros desastres naturais.



A Operação Retomada, coordenada pelos órgãos ambientais estaduais, tem como objetivo combater a ocupação irregular de áreas de proteção ambiental em todo o estado do Rio de Janeiro. As ações da operação incluem a demolição de construções irregulares, a remoção de lixos e entulhos, e a recuperação de áreas degradadas.



A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Inea reforçam a importância da preservação do meio ambiente e alertam para as consequências da ocupação irregular de áreas de proteção ambiental. Os órgãos continuam trabalhando para coibir este tipo de prática e garantir a proteção do patrimônio natural do estado.