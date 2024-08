Polícia - Divulgação/PM

Publicado 06/08/2024 18:29

Arraial do Cabo - A cidade de Arraial do Cabo foi destaque positivo de segurança pública durante os primeiros sete meses de 2024, conforme o Instituto de Segurança Pública (ISP). Os números foram divulgados nesta terça-feira (6).



Segundo os dados, durante o período, foi registrado apenas um caso de roubo de rua, sem qualquer ocorrência de roubos de veículos ou cargas. De acordo com a Polícia Militar, “números como estes nunca foram alcançados por tão longo período” e colocam a cidade “entre as mais seguras da Região dos Lagos”.



Além disso, no indicador de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), o município também apresentou resultados positivos, com três casos registrados nos primeiros sete meses do ano.



A PM atribui o desempenho à integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Ademais, nos dados referentes ao mês de julho, todos os indicadores de criminalidade permaneceram zerados.