Bonnie - Reprodução/ Rede social

Publicado 07/08/2024 15:14

Desde o início do projeto, Bonnie tem demonstrado um talento especial para se conectar com os pequenos. Sua presença carinhosa e brincalhona trouxe um novo significado para as sessões de terapia. A cadela não só auxilia no desenvolvimento das habilidades motoras e sociais das crianças, mas também se tornou um símbolo de afeto e alegria.

Os responsáveis estão encantados ao ver a evolução de seus filhos durante as interações com Bonnie. As risadas e sorrisos que surgem durante as atividades refletem o impacto positivo que essa amizade canina está promovendo. A cadela estimula a comunicação entre as crianças e ajuda a criar um ambiente acolhedor, onde todos se sentem à vontade para explorar e socializar.

Com o suporte de um profissional especializado e em parceria com a Secretaria de Segurança Pública através do Canil Municipal, o projeto já está na terceira semana e continua a trazer benefícios significativos. Além de melhorar a autoestima e a coordenação motora dos participantes, Bonnie tem sido uma fonte constante de motivação.

- Em Arraial do Cabo, na Casa do Autista, um projeto inovador de cinoterapia tem conquistado corações e transformado vidas. No centro dessa experiência emocionante está Bonnie, uma adorável cadela da raça Golden Retriever, que se tornou a musa inspiradora das crianças, adolescentes e até mesmo dos pais que participam das sessões.

Bonnie no meio das crianças e familiares Reprodução/ Rede social

Secretaria de Segurança Pública através do Canil Municipal Reprodução/ Rede social