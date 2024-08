18 buchas de maconha, 12 pinos de cocaína e R$ 64 em espécie - Divulgação/PM

18 buchas de maconha, 12 pinos de cocaína e R$ 64 em espécieDivulgação/PM

Publicado 07/08/2024 18:09

Arraial do Cabo - Em duas ações distintas, a Polícia Militar apreendeu drogas e deteve dois suspeitos de tráfico nas cidades de Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia. As ocorrências ocorreram na tarde e noite desta terça-feira (6).

Em Arraial do Cabo, na Avenida Luís Corrêa, na Praia dos Anjos, por volta das 19h46, uma guarnição recebeu denúncia anônima sobre um homem traficando drogas na região. Os policiais se dirigiram ao local indicado e encontraram um saco contendo 18 buchas de maconha, 12 pinos de cocaína e R$ 64 em espécie.



Após realizar buscas nas proximidades, os policiais localizaram o acusado de 26 anos, que tentou fugir, mas foi alcançado. O elemento, com quatro anotações criminais por tráfico de drogas, foi conduzido para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e, posteriormente, transferido para a 127ª DP de Búzios, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.