A Polícia Federal (PF), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) intensificaram o combate à pesca ilegal - Divulgação/PM

A Polícia Federal (PF), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) intensificaram o combate à pesca ilegal Divulgação/PM

Publicado 27/08/2024 15:25

Arraial do Cabo - Em uma ação conjunta realizada no último domingo (25), a Polícia Federal (PF), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) intensificaram o combate à pesca ilegal na Reserva Extrativista de Arraial do Cabo (RESEX).

Durante a operação, os agentes fiscalizaram a região e flagraram uma embarcação praticando pesca de arrasto sem a devida autorização. Diante da irregularidade, a embarcação foi autuada e recebeu uma multa no valor de R$ 10 mil. Além disso, o barco foi apreendido.

Cerca de 400 kg de diversas espécies de peixes, provenientes da pesca ilegal na área marinha da RESEX, também foram confiscados. Com o objetivo de evitar o desperdício dos alimentos, todo o pescado apreendido foi doado à Colônia de Pescadores de Arraial do Cabo, que se encarregou de distribuir os peixes para comunidades carentes do município.