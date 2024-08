Homem é esfaqueado - Reprodução/Rede social

Publicado 26/08/2024 16:21

Arraial do Cabo - Um incidente marcou a festa de cavalgada realizada neste domingo (25) em Arraial do Cabo. Durante um show que acontecia na região da Rebeche, um homem de 30 anos, identificado como Lucas Conceição da Silva, foi esfaqueado no início da noite.



Socorrido rapidamente por equipes médicas presentes no evento, Lucas foi encaminhado para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). De acordo com informações da prefeitura, a vítima deu entrada na unidade de saúde às 18h24, apresentando ferimentos por arma branca. Após ser submetido a uma cirurgia, o estado de saúde dele não foi divulgado.



A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), que investiga o caso para identificar o autor do crime. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque.