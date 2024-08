Prova - Divulgação

Prova Divulgação

Publicado 23/08/2024 15:05

Arraial do Cabo - Após quase uma década sem realizar concursos, um novo edital está prestes a ser lançado pela prefeitura de Arraial do Cabo. O certame, que promete oportunidades para todos os níveis de estudo, oferecerá vagas imediatas e de formação de cadastro de reserva.



Conforme anunciado no Diário Oficial de Arraial no dia 29 de maio deste ano, para este novo concurso, a prefeitura contratou o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) como responsável pela organização.



A Secretaria de Administração do município já está cumprindo as etapas preliminares exigidas pela organizadora, com a previsão de que o edital seja publicado até o final deste ano. O último concurso de Arraial do Cabo aconteceu entre 2015 e 2016, organizado pelo INCP, que disponibilizou 1.043 vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade.