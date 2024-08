Ton Porto e Andinho Brito - Reprodução/ Redes sociais

Ton Porto e Andinho BritoReprodução/ Redes sociais

Publicado 26/08/2024 16:54 | Atualizado 26/08/2024 17:01

Eliton Porto dos Santos (PDT), conhecido como Ton Porto, e Deivinho Brito (PDT), que concorriam aos cargos de prefeito e vice de Arraial do Cabo pela coligação “Todos Por Arraial”, renunciaram, ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), à candidatura neste sábado (24).A renúncia dos candidatos foi registrada dois dias após Andinho Brito (União), ex-prefeito de Arraial do Cabo, anunciar nas redes sociais que está “quite com a justiça eleitoral”, embora haja controvérsias sobre o fato.Informações extraoficiais dão conta de que, a partir disso, uma nova chapa foi formada e que a oposição de Marcelo Magno (PL) será composta por Andinho como candidato a prefeito e Ton Porto como vice.Na última quinta-feira (22), Andinho publicou um vídeo, ao lado de Ton, anunciando “não possuir pendências com a justiça eleitoral”. O que chamou a atenção na publicação foi o, até aquele momento, candidato a prefeito afirmar que “juntos, irão ‘libertar’ Arraial do Cabo”. Na ocasião, Andinho estava "soltando foguete" por conta de uma certidão circunstanciada que ele conseguiu por ter parcelado uma dívida de R$ 262 mil na Fazenda Nacional e, desta forma, conseguindo resolver a questão da quitação eleitoral. Porém, o cartório o advertiu que o documento não o livrou de outras quatro pendências que ele tem, as quais o fazem cair na lei de inelegibilidade.