132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 26/08/2024 16:29

Arraial do Cabo - Uma mulher foi vítima de agressão doméstica em Arraial do Cabo na tarde deste domingo (25). O caso ocorreu na Rua Arthur Bernardes e mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

De acordo com informações da PM, a vítima procurou a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) apresentando ferimentos na cabeça. Ela relatou ter sido agredida pelo companheiro, M.G.G., com coronhadas de uma pistola.

A guarnição se dirigiu até a residência do casal, onde encontrou o acusado. Durante as buscas no imóvel, foi encontrado um pino de cocaína dentro de uma gaveta. O homem foi conduzido para a 132ª DP e, posteriormente, para a 126ª DP de Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), onde recebeu atendimento médico. A equipe da Maria da Penha da Guarda Municipal de Arraial do Cabo esteve presente no hospital para prestar apoio à mulher e garantir que ela recebesse as medidas de proteção necessárias.

A Justiça concedeu uma medida protetiva à vítima, determinando que o agressor se mantenha afastado dela. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.