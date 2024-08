Parada do Orgulho e a cantora Lexa - Reprodução

Parada do Orgulho e a cantora Lexa Reprodução

Publicado 27/08/2024 15:04

Arraial do Cabo - Principal atração da 13ª edição da Parada do Orgulho de Arraial do Cabo, a cantora Lexa convidou o público nesta segunda-feira (26) para o show a ser realizado em 1 de setembro, último dia do evento, a partir das 14h, no Estádio Barcelão. “Eu espero vocês para a gente se jogar. Vai ser muito especial. Eu tô muito feliz. Vejo vocês lá!”, disse a carioca de 29 anos, em vídeo.

Com o lema ‘Resistir para existir, direitos, meio ambiente e vidas importam!’, o evento começa nesta quinta-feira (29), oferecendo durante três dias, além da festa, capacitação para servidores, roda de conversa, viradão cultural, entre outras atividades, no Centro Cultural Manoel Camargo.

Conheça a programação:

Dia 29/8 (Quinta-feira): Capacitação para servidores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), promovendo uma maior sensibilidade e entendimento sobre as demandas da população LGBTI. No Centro Cultural Manoel Camargo (horário a definir).



Dia 30/8 (Sexta-feira): Pesquisa da Fiocruz direcionada às pessoas trans, seguida de Roda de Vivências LGBTI, em espaço seguro para troca de experiências e fortalecimento da comunidade. No Centro Cultural Manoel Camargo (horário a definir)



Dia 31 (Sábado): Capacitação para servidores LGBTI e Viradão Cultural, com diversas atividades, celebrando a arte e a cultura da comunidade LGBTI. No Centro Cultural Manoel Camargo (horário a definir)



Dia 1/9 (Domingo): A Parada do Orgulho LGBTI+ acontece no Estádio Barcellão, a partir das 14h

Programação Divulgação

Programação Divulgação