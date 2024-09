Princípio de incêndio - Reprodução/Rede social

Princípio de incêndio Reprodução/Rede social

Publicado 13/09/2024 15:58

Arraial do Cabo - Um princípio de incêndio em um caminhão deixou os moradores e comerciantes do centro de Arraial do Cabo em alerta na manhã desta sexta-feira (13). O incidente ocorreu na Rua Dom Pedro I, uma das principais vias da cidade, e provocou a interdição temporária do trânsito.

De acordo com informações preliminares, as chamas se iniciaram no motor do veículo. A fumaça rapidamente se espalhou pela rua, causando preocupação entre os pedestres e motoristas que passavam pelo local.

A Guarda Municipal foi acionada e chegou rapidamente à via para iniciar os procedimentos de segurança e isolamento da área.

Após alguns minutos as chamas foram controladas, evitando maiores danos. A via foi liberada para o trânsito após a área ser considerada segura.