Bugueiro detido com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada - Reprodução

Bugueiro detido com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada Reprodução

Publicado 17/09/2024 16:00

Arraial do Cabo - No sábado (14), um bugueiro foi detido com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada durante uma operação de fiscalização na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, enquanto transportava turistas.



De acordo com a ocorrência, a prisão foi registrada durante uma ação conjunta de fiscalização da ROMU, COMTRANS e PROEIS da cidade. Durante a abordagem, os agentes identificaram a CNH falsificada.



Diante dos fatos, o motorista foi detido e encaminhado para a 132ª DP (Arraial do Cabo), onde foi autuado por falsidade ideológica.

Bugueiro detido com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada Reprodução