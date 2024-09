Praia do Pontal - Reprodução

Praia do Pontal Reprodução

Publicado 17/09/2024 16:49

Arraial do Cabo - Nesta quarta-feira (18), os estudantes do Colégio Estadual Vinte de Julho, em Arraial do Cabo, vão até a Praia do Pontal para realizar o recolhimento de lixo em toda sua extensão. Após a coleta do material, os alunos realizarão um estudo com a sujeira deixada. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar e alertar a sociedade para a necessidade de proteger os oceanos, além de promover consciência ambiental.

Durante a manhã, o professor de Biologia André Batouli promoverá uma aula ao ar livre, onde apresentará a importância dos oceanos e os problemas causados pela poluição. Esta é a segunda vez que a unidade escolar realiza essa ação de conscientização.

Serviço:

Pauta: Alunos da rede estadual em Arraial do Cabo promovem mutirão de limpeza na Praia do Pontal

Data/hora: Quarta-Feira (18), das 9h às 12h.

Local: Praia do Pontal

Endereço: Rua da Restinga, Arraial do Cabo – RJ, 28930-000