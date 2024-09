Acidente - Reprodução/LN Notícias

Publicado 24/09/2024 17:28

Arraial do Cabo - Um ciclista ficou ferido ao colidir com a traseira de um carro estacionado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em Arraial do Cabo, na manhã desta terça-feira (24).

Segundo relatos de testemunhas, o homem teria perdido o controle da bicicleta enquanto utilizava o celular, o que resultou na batida.

Equipes de socorro, incluindo o Corpo de Bombeiros e uma equipe do Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), foram acionadas para o local, onde prestaram os primeiros atendimentos.

O ciclista sofreu um corte profundo na mão. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Com informaçõs do LN Notícias.