Polícia Civil - Divulgação/PM

Polícia Civil Divulgação/PM

Publicado 24/09/2024 16:48

Arraial do Cabo - Policiais civis da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) prenderam, nesta segunda-feira (23), um homem condenado pelo crime de latrocínio. Ele foi capturado no município de Arraial do Cabo, após cruzamento de dados de inteligência.

As investigações demonstraram que o acusado, com outros dois comparsas, assaltaram um mercado no bairro de Coelho Neto, na Zona Norte do Rio, em 2006. A ação criminosa resultou em uma intensa troca de tiros, na qual dois funcionários foram atingidos, sendo um morto. O próprio criminoso também foi ferido durante o confronto.

Segundo apurado, o criminoso possui uma vasta ficha criminal, tendo já respondido por crimes como furto, roubo, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As investigações continuam para localizar os outros dois envolvidos.