Eli Soares e Isaias SaadReprodução/Internet

Publicado 26/09/2024 16:27

Arraial do Cabo - Acontece nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), no estádio Barcelão, em Arraial do Cabo, a segunda edição do evento Celebra Arraial, festival de música gospel.



O evento religioso, que acontece pelo segundo ano consecutivo, contará com apresentações dos renomados cantores do meio evangélico, Isaías Saad e Eli Soares.



A estrutura do festival inclui barracas destinadas a igrejas que desejam desenvolver seus ministérios, além de uma tenda de oração, onde equipes da Associação de Pastores da cidade estarão presentes, oferecendo pregações e momentos de intercessão.



Sobre os artistas

Desde 2011, Isaias Saad, atualmente com 32 anos, vem construindo sua carreira musical sempre com base no louvor e adoração, alcançando milhares de pessoas por todo o país. Sua versão de “Ousado Amor” (Reckless Love) foi uma das músicas mais escutadas do Brasil em 2020.



Já Eli Soares, também de 32 anos, natural da cidade de Belo Horizonte, começou a carreira na música ainda pequeno. Criado em lar evangélico pelos pais, o cantor aprendeu a tocar bateria e violão e, ainda criança, tocava na igreja. Em 2009, venceu o prêmio Festsêmani, da Igreja Batista Getsêmani e um concurso realizado pela Rede Super. Com isso, pôde gravar seu primeiro disco.



PROGRAMAÇÃO:



Sexta-feira (27)



19h – Bispo Batistelo

22h – Isaias Saad



Sábado (28)



19h – Pastor Tiago Ribeiro

22h – Eli Soares