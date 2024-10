Oficina de Resgate e Primeiros Atendimentos à Fauna Marinha para Guarda-Vidas - Reprodução/Rede social

Arraial do Cabo - O Instituto Albatroz, que executa o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-BC/ES) da Petrobras nas praias de Cabo Frio, Búzios e parte de Arraial do Cabo, foi convidado para participar da Oficina de Resgate e Primeiros Atendimentos à Fauna Marinha para Guarda-Vidas. A ação aconteceu nesta terça-feira (1), na sede da Secretaria de Segurança de Arraial do Cabo, e promovida pelo Projeto Costão Rochoso e pela Coordenadoria de Guarda-Vidas de Arraial.



De acordo com Amanda Romero, pesquisadora associada do Projeto Costão Rochoso, a oficina surgiu de uma demanda dos próprios guarda-vidas de Arraial, em busca de orientações sobre primeiros socorros em casos de encalhes de animais marinhos. “Nós já realizamos oficinas para falar especialmente de tartarugas marinhas, que são animais que a gente monitora no projeto, mas achamos que seria interessante abordar os demais animais alvo – aves voadoras e não voadoras, como os pinguins – em conjunto com o Projeto Albatroz. Por isso, fizemos o convite que foi prontamente aceito”, comentou Amanda.



A atuação do Instituto Albatroz frente ao PMP na Região dos Lagos foi apresentada pelo gerente operacional da instituição, Rodrigo Troina, enquanto a médica veterinária Janaína Rocha e a técnica de Campo Juliana Geraldo ensinaram técnicas de resgate de aves, tartarugas e mamíferos marinhos. Todos reforçaram a importância da parceria com os guarda-vidas e com a população em geral para acionar as equipes de resgate tão logo observem animais marinhos encalhados nas praias, vivos ou mortos. O acionamento deve ser feito pelo telefone 0800 991-4800. “Contar com o apoio de profissionais como os guarda-vidas é um grande reforço para o nosso trabalho”, frisou Rodrigo.



O coordenador de Guarda-Vidas de Arraial, Gabriel Pires, ressaltou a importância da oficina, tendo em vista a chegada do verão, quando aumenta o movimento de banhistas nas praias da região. “O encontro foi bastante produtivo e educativo para os 25 participantes, que muitas vezes se deparam com situações envolvendo animais encalhados e banhistas que, na tentativa de ajudar, acabam prejudicando os animais”. Gabriel já planeja novas ações envolvendo as entidades, como palestras com crianças e adolescentes do projeto Salva Kids, focado na formação de guarda-vidas mirins.



Sobre o PMP / Instituto Albatroz



O Instituto Albatroz, que conta com um Centro de Visitação em Cabo Frio, executa o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) da Petrobras em parte da Região dos Lagos. A realização do PMP-BC/ES é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama. São 25 praias monitoradas – de Unamar, em Cabo Frio, à Prainha, em Arraial do Cabo, passando pelas praias de Búzios – somando 54 quilômetros de litoral.



O monitoramento é feito diariamente a pé e em quadriciclos por técnicos e monitores. Durante a atividade, aves e tartarugas marinhas encontradas vivas pelas equipes de campo são encaminhadas para o Centro de Reabilitação e Despetrolização (CRD) da fase de transição, em Araruama, também sob responsabilidade do Instituto Albatroz. Os animais encontrados sem vida também seguem para o CRD, onde são submetidos à necropsia para que a causa da morte seja determinada, quando possível.



O PMP foi desenvolvido para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da PETROBRAS de produção e escoamento de petróleo e gás natural, conduzido pela Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros (CGMAC) da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).



Telefone de contato para acionamento do PMP-BC/ES na Região dos Lagos: 0800 991 4800

