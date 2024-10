Barco se transformou em pedaços - LN Notícias

Publicado 01/10/2024 12:05

Arraial do Cabo - Um barco que estava encalhado na Praia Grande, em Arraial do Cabo, há mais de uma semana, se transformou em pedaços neste fim de semana, após uma forte ventania. A embarcação, vinda do Rio de Janeiro, teria sofrido problemas na chegada e, desde o último dia 19, permaneceu no local.



Conforme informações, a equipe responsável pela embarcação, que era usada em operações de mergulho e offshore, estava em Arraial, para tomar as medidas necessárias para resolver a questão. Todos os equipamentos e maquinário foram removidos do local, que apresentava diversos danos no casco.



Foram realizadas várias tentativas de desencalhe, contudo, sem sucesso. No sábado (28), com o mar agitado por conta da chegada do “sudoeste”, a embarcação quebrou em inúmeros pedaços.

Sobre o caso, a Marinha do Brasil informou, em nota, que um inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação (IAFN) encontra-se em sua fase de instrução. Leia a nota na íntegra:



“Equipes do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC), ainda durante o fim de semana, retiraram os restos da embarcação da faixa de areia. Sobre o caso, a Marinha do Brasil



A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1°DN), informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio tomou conhecimento, que a embarcação ARGUSS, pertencente a empresa Mergulho PRO Consultoria, Instruções e Serviços Subaquáticos Especializados LTDA, no último dia 19, realizou a manobra de varação, com o intuito de evitar um possível naufrágio, encalhando-a na Praia Grande em Arraial do Cabo.



A DelCFrio informa que o Plano de Salvamento foi finalizado no dia 26/09 e aprovado conforme previsto na NORMAM-221/DPC, no dia 27/09. No entanto, devido ao mau tempo, a embarcação foi solapada pelas ondas, tendo sido destruída. Ressalta-se, no entanto, que todo o combustível foi anteriormente retirado, evitando a ocorrência de poluição hídrica.



A responsabilidade para retirada dos destroços é do armador ou proprietário, conforme Lei nº 7203/1984.



Não obstante, um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) encontra-se em sua fase de instrução, na qual estão sendo colhidas, pelo encarregado do inquérito, provas testemunhal, pericial e documental na busca da causa determinante e do possível responsável.



Cabe ressaltar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e fluviais, além de pedidos de auxílio), (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1ºDN, para outros assuntos, inclusive denúncias)”.



