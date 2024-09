Quatro pessoas foram multadas por capturar um tubarão-martelo - Folha de Búzios

Publicado 30/09/2024 13:43

Arraial do Cabo - Quatro pessoas foram multadas por capturar um tubarão-martelo em Arraial do Cabo após fotos do animal, que é uma espécie ameaçada de extinção, serem divulgadas nas redes sociais. O fato foi registrado na última terça-feira (24) na Ilha do Farol, área pertencente à Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Resex), onde esse tipo de pesca é ilegal.



O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tomou as medidas legais, aplicando multas no valor de R$ 10 mil para cada envolvido. A prática configura crime ambiental, pois envolve uma espécie protegida, e é proibida dentro de unidades de conservação como a Resex.



A investigação começou após a divulgação das imagens nas redes sociais, o que permitiu que os fiscais do ICMBio identificassem os infratores. Além das multas, os responsáveis serão submetidos a processos administrativos e criminais.



O caso também foi encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Federal para aprofundamento das investigações.

Fonte: Folha de Búzios.