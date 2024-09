Escritora Edite Costa autografando livro - Reprodução/Rede social

Arraial do Cabo - A escritora Edite Costa lançou, na sexta-feira (27), um novo livro de poesias, intitulado “Meu paraíso”, em um evento realizado na sede da Academia Cabista de Letras, Artes e Ciências (ACLAC), em Arraial do Cabo. A cerimônia contou com a presença de artistas e convidados.



Com 78 anos, Edite conheceu a cidade em 1961 e desde então Arraial do Cabo tem sido sua principal inspiração para a criação de seus versos. Autodidata, a escritora compõe poesias desde os 4 anos e permanece ativa no cenário artístico, participando de diversas entidades culturais, além da ACLAC.

Evento realizado na sede da Academia Cabista de Letras, Artes e Ciências (ACLAC) Reprodução/Rede social

O livro “Meu paraíso” traz uma coletânea de poemas e imagens que destacam a beleza natural e os habitantes de Arraial do Cabo.



“Estou vivendo um momento muito feliz com o lançamento do livro, depois de 63 anos de espera”, declarou a escritora.