Cadela sofre maus tratos - Reprodução/Rede social

Publicado 02/10/2024 14:58

Arraial do Cabo - Um suposto caso de abuso sexual a um cachorro está sendo denunciado por um grupo de voluntários de Arraial do Cabo através das redes sociais. O caso foi registrado nesta segunda-feira (30), no distrito de Figueira, quando a equipe foi informada de que uma cadela estaria sendo violentada pelo tutor.



Segundo a denúncia, além da cadela, que apresentava ferimentos nas partes íntimas e estava acompanhada de um filhote, os voluntários encontraram um um pitbull trancado em uma gaiola de madeira sem teto. Este último estava sem água e comida, e a equipe relatou que ele se mostrava “amedrontado e desidratado”.



Ainda de acordo com a denúncia, a cadela vítima do suposto abuso sexual também estava doente, fato que foi constatado pela médica veterinária que acompanhava a equipe.



Diante dos fatos, os animais foram removidos e, com auxílio do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo de Arraial do Cabo (GOPAM) de Arraial do Cabo, conduzidos até a veterinária, onde receberam atendimento.



No vídeo, a equipe destacou que “caso persistam em reivindicar os animais, os vídeos de maus-tratos serão entregues às forças policiais e todos os responsáveis serão cassados pela lei”.



Nesta terça-feira (1º), o grupo publicou imagens dos animais um dia após o resgate, mostrando o “antes e depois”, destacando que “a diferença é chocante”.

Em recuperação Reprodução/Rede social

O Jornal entrou em contato com o grupo de voluntários, questionando o atual estado de saúde dos animais e se um boletim de ocorrência foi registrado, e aguarda retorno. A reportagem também questionou à Polícia Civil se existe algum sobre o ocorrido e aguarda retorno.