Cabine de votação - Divulgação

Cabine de votação Divulgação

Publicado 03/10/2024 15:16

Arraial do Cabo - As eleições municipais acontecem neste domingo (6) e moradores de Arraial do Cabo devem estar atentos a algumas mudanças nos locais de votação anunciadas através de um comunicado oficial da Justiça Eleitoral.

Todas as seções eleitorais que funcionavam no Sindicato da Álcalis, incluindo as de número 076, 077, 111, 121, 123 e 179, estão com um novo endereço. Agora, os eleitores dessas seções deverão comparecer à Creche Municipal Adir Alves Cunha, antes conhecida como “Pequeno Príncipe”. A nova localização fica na Rua Ézer Teixeira de Melo, n° 18, na Praia dos Anjos, próximo à Praça do Cova.

A Justiça Eleitoral reforça a importância de que os eleitores verifiquem o novo local com antecedência, para evitar confusões e garantir a participação tranquila no processo eleitoral.

A votação acontece das 7h às 17h, e é necessário estar em posse de um documento oficial com foto, como RG, carteira de motorista ou passaporte. O uso do aplicativo e-Título também está disponível para facilitar a consulta dos locais de votação e servir como documento digital. opções de titulo e subtitulo.